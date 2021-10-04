Rusya, geliştirdiği hipersonik füzeyi denizaltıdan ateşledi

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Rusya, geliştirdiği hipersonik seyir füzesini denizaltıdan ateşlemeyi denediği bir tatbikat yaptığını bildirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, füzeleri "yenilmez" diye nitelendirdi.

Rusya ordusu, Tsirkon füzesinin Severodvinsk nükleer denizaltısında ateşlendiğini ve Barents Denizi'nde bir hedefi vurduğunu bildirdi.

Savunma Bakanlığı, denemenin başarılı geçtiğini ifade etti. Yayınlanan videoda ateşlenen füzenin gece saatlerinde gökyüzünü aydınlattığı görülüyor.

Tsirkon füzesi daha önce yapılan bir denemede de Amiral Gorşkov fırkateyninden ateşlenmişti.

Putin, 2018'de yaptığı konuşmasında hipersonik füzelerin bin kilometre menzilde denizde ve karadaki hedefleri vurabildiğini ifade etmişti.

Hipersonik füzelerin ses hızından 5 kat hızlı hareket edebildiği ve uçuş sırasında manevra yapabildiği iddia ediliyor.