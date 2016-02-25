Rusya gazı kıstı; vatandaş etkilenecek mi?

Rus enerji devi Gazprom, Türkiye'de özel sektöre verdiği gaz miktarını yüzde 10 oranında azaltacağını açıkladı. Enerji Bakanlığı’ndan konuşan kaynaklar, gazın kısılmasından vatandaşların etkilenmeyeceğini söyledi.

Hürriyet’in haberine göre, Enerji Bakanlığı kaynakları, söz konusu sorunun vatandaşı etkilemeyeceğini dile getirdiler.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, "Rusya'dan gaz getiren özel şirketler iptal edilen yüzde 10,25'lik indirimin faturalarda yer almaması üzerine, yüksek bedel ödemeyi reddedince Gazprom kesintiye gitti. Sadece özel şirketlere uygulanan yüzde 10 civarındaki gaz kesintisi, şu anda basınç üzerinde olumsuzluk ve herhangi bir sıkıntı yaratmıyor" dedi. Enerji Bakanlığı kaynakları, Rusya'dan gelen gaz akışındaki azalma nedeniyle Türkiye'nin diğer kaynaklardan ek gaz talebinde bulunmadığını da belirtti.