Rusya Gamaleya Enstitüsü: Sputnik-V aşısı kan pıhtısına neden olmuyor

T24 Dış Haberler

Rusya Gamaleya Enstitüsü, geliştirdikleri Koronavirüs aşısı Sputnik-V'nin kan pıhtısına sebep olmadığını söyledi.

Devlete ait Gamaleya Enstitüsü, klinik denemeler ve aşılanan insanlar üzerinde yaptıkları kapsamlı bir analiz sonucunda Sputnik-V'yi yaptıran kimsede aşılanmaya bağlı olarak kan pıhtısı oluşumu görülmediğni ifade etti.

Enstitü, aşıların olası kötü yan etkilerini minimuma indirmek için kullandıkları arıtım teknolojisini diğer aşı üreticileriyle paylaşabileceklerini ifade etti.

Çarşamba günü Danimarka, nadir görülen kan pıhtısı vakaları nedeniyle AstraZeneca aşısının kullanımını durduran ilk Avrupa ülkesi oldu. Birçok Batı ülkesi benzer nedenlerle hem AstraZeneca hem de Johnson&Johnson aşılarının kullanımını geçici olarak durdurdu.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çarşamba günü ikinci doz Koronavirüs aşısını olduğunu duyurdu. Putin, hangi Rus aşısını yaptırdığını açıklamadı.