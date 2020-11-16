Rusya galibiyeti sonrası A Milli Takım'a liderlik yolu açıldı

A Milli Takım dün Rusya'yı 3-2 yenerek UEFA Ulusalar Ligi grubunda ilk galibiyetini aldı. Grubun diğer maçında Macaristan ve Sırbistan'ın 1-1 berabere kalması sonrası milli takımın liderlik şansı doğdu.

Son maçlar öncesi Rusya ve Sırbistan 8'er puanda yer alırken A Milli Takım 6 puana sahip. Macaristan ile oynayacağımız maç final gibi bir önem taşıyor.

Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

18 Kasım Çarşamba günü Puşkaş Arena'da oynanacak mücadele 22:45'te başlayacak ve mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Puan durumu

Uluslar Ligi B Ligi Grup 3

1.Rusya - 8 puan

2. Macaristan - 8 puan

3. TÜRKİYE - 6 puan

4.Sırbistan - 3 puan