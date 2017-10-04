Rusya Futbol Federasyonu Başkanı: Putin, yabancı sınırının azaltılması için direktif verdi

Rusya Futbol Federasyonu Başkanı Vitaly Mutko, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin’in yabancı oyuncu sayısının azaltılması yönünde direktif verdiğini söyledi.

Türkiye’de son dönemde spor gündeminde yer alan konuların başında gelen ‘yabancı sınırı’, Rusya’da da yeniden tartışılmaya başlandı.

Sporx'te yer alan habere göre Rusya Futbol Federasyonu başkanı Mutko, yabancı sınırına karşı olduğunu söylerken; “Başkanın da bir spor adamı olduğunu anlamalıyız. Bu konuda çalışmaları var, düşünüyor. Altyapıdan yetişen oyuncuları koruma konusunda görüşüyoruz. Bizi sürekli, yabancı sayısını azaltmamız yönünde uyarıyor ve sıkıştırıyor. Kulüplerin Avrupa’da daha rekabetçi bir düzeyde yarışabilmesi için yabancıların mecburi olduğunu anlatmaya çalışıyorum” diye konuştu.

"Bazı kısıtlamalar getirebiliriz"

Yabancıların kaliteli olması gerektiğini vurgulayan Mutko, “Zenit, kaliteli oyuncular getiriyor ancak bazı kulüplerdeki oyuncuların seviyesi farklı. Eğer 25 oyuncun varsa ve 10-11 tanesi yabancıysa bunun ne anlamı var? Şu anda düşünme aşamasındayız. Ya bu sistemi sürdüreceğiz, ya da bazı kısıtlamalar getirip başka bir şekilde yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Rusya’da kulüpler, federasyona bildirdikleri kadroda sınırsız yabancı hakkına sahipken; müsabaka sırasında sahada 7 futbolcu bulundurulabiliyor.