T24 LogoT24 Logo
Spor

Rusya Futbol Federasyonu Başkanı: Putin, yabancı sınırının azaltılması için direktif verdi

"Eğer 25 oyuncun varsa ve 10-11 tanesi yabancıysa bunun ne anlamı var?"

04 Ekim 2017 19:15

Rusya Futbol Federasyonu Başkanı Vitaly Mutko, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin’in yabancı oyuncu sayısının azaltılması yönünde direktif verdiğini söyledi.

Türkiye’de son dönemde spor gündeminde yer alan konuların başında gelen ‘yabancı sınırı’, Rusya’da da yeniden tartışılmaya başlandı. 

Sporx'te yer alan habere göre Rusya Futbol Federasyonu başkanı Mutko, yabancı sınırına karşı olduğunu söylerken; “Başkanın da bir spor adamı olduğunu anlamalıyız. Bu konuda çalışmaları var, düşünüyor. Altyapıdan yetişen oyuncuları koruma konusunda görüşüyoruz. Bizi sürekli, yabancı sayısını azaltmamız yönünde uyarıyor ve sıkıştırıyor. Kulüplerin Avrupa’da daha rekabetçi bir düzeyde yarışabilmesi için yabancıların mecburi olduğunu anlatmaya çalışıyorum” diye konuştu.

"Bazı kısıtlamalar getirebiliriz"

Yabancıların kaliteli olması gerektiğini vurgulayan Mutko, “Zenit, kaliteli oyuncular getiriyor ancak bazı kulüplerdeki oyuncuların seviyesi farklı. Eğer 25 oyuncun varsa ve 10-11 tanesi yabancıysa bunun ne anlamı var? Şu anda düşünme aşamasındayız. Ya bu sistemi sürdüreceğiz, ya da bazı kısıtlamalar getirip başka bir şekilde yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Rusya’da kulüpler, federasyona bildirdikleri kadroda sınırsız yabancı hakkına sahipken; müsabaka sırasında sahada 7 futbolcu bulundurulabiliyor.

ETİKETLER

PutinMutkoRusyaFutbolYabancı Sınırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24