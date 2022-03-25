Rusya, fosfor bombası kullanarak uluslararası hukuku ihlal ettiği iddialarını reddetti

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Rusya, uluslararası hukuku "asla" ihlal etmediklerini söyleyerek Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'nin Rus ordusunun fosfor bombası kullandığı iddialarını reddetti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Rusya uluslararası hukuku hiç ihlal etmedi" dedi ve konuyla ilgili diğer soruların Savunma Bakanlığı'na iletilmesi gerektiğini belirtti.

Perşembe günü Zelenski, Rusya'yı sivillere karşı fosfor bombası kullanmakla suçlamıştı.

Uluslararası hukuk, beyaz fosfor bombalarının sivil nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kullanılmasını yasaklarken, askeri olarak da sadece açık alanlarda askerleri korumak için kullanılmasına izin veriyor.