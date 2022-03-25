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Dünya

Rusya, fosfor bombası kullanarak uluslararası hukuku ihlal ettiği iddialarını reddetti

25 Mart 2022 16:10

T24 Dış Haberler

Rusya, uluslararası hukuku "asla" ihlal etmediklerini söyleyerek Ukrayna Devlet Başkanı  Volodomir Zelenski'nin Rus ordusunun fosfor bombası kullandığı iddialarını reddetti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Rusya uluslararası hukuku hiç ihlal etmedi" dedi ve konuyla ilgili diğer soruların Savunma Bakanlığı'na iletilmesi gerektiğini belirtti.

Perşembe günü Zelenski, Rusya'yı sivillere karşı fosfor bombası kullanmakla suçlamıştı.

Uluslararası hukuk, beyaz fosfor bombalarının sivil nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kullanılmasını yasaklarken, askeri olarak da sadece açık alanlarda askerleri korumak için kullanılmasına izin veriyor. 

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