Rusya, Finlandiya'ya gaz akışını kesti

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Rus enerji şirketi Gazprom, geçen günlerde NATO'ya resmen başvuran komşusu Finlandiya'ya gaz akışını kesti.

Gazprom Export, Avrupalı ülkelerin Rus gazı için ödemelerini Moskova'ya Ukrayna işgali nedeniyle uygulanan yaptırımlar sebebiyle ruble ile yapmasını istemişti. Helsinki bu talebi kabul etmedi.

Finlandiya'nın gaz sistemini işleten Gasgrid Finland cumartesi sabahı, "Imatra giriş noktasından gaz ithalatı durdu" açıklamasında bulundu. Rus gazı, Finlandiya'ya Imatra'da giriyordu.

Finlandiya devletine ait Gasum, cuma günü Gazprom'un cumartesi sabah 4'te akışı durduracaklarına dair kendilerini uyardığını belirtmişti. Gasum da doğalgaz akışının durdurulduğunu doğruladı.

Finlandiya Rusya'dan ithal ettiği gazı ısınma için de kullanan birçok Avrupa ülkesinin aksine sadece fabrikalarda kullanıyor.