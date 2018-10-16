Rusya, Fener Rum Patrikhanesi ile ilişkileri kesme kararı aldı

Rusya Ortodoks Kilisesi, Ukrayna'daki iki metropolitliğin tanınması kararı alınması ve Ukrayna kilisesinin bağımsızlık başvurusunu kabul edilmesi nedeniyle Fener Rum Patrikhanesi ile tüm ilişkileri kesme kararı aldı.

Rus Ortodoks Kilisesinin dış ilişkiler sorumlusu metropolit Hilaryon, kararı kilisenin Minsk'te gerçekleştirdiği toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamayla duyurdu. Bu karar artık Moskova'daki kiliseyle İstanbul'daki patrikhaneden papazların birlikte dini hizmet veremeyeceği ve ibadet edenlerin de birlikte komünyon ayinine katılamayacağı anlamına geliyor.

Hilaryon, Belarus'un başkenti Minsk'te yaptığı açıklamada, "tamamen hizipçiliğe ortak olmakla" suçladığı Fener Rum Patrikhanesinin geçen hafta verdiği kararı tanımadıklarını söyledi. Rus metropolit, yasa dışı olarak tanımladığı bu kararın kendilerine başka bir seçenek bırakmadığını sözlerine ekledi.

Fener ve Moskova arasında ipler nasıl gerildi?

Fener Rum Patrikhanesi, geçen hafta yaptığı toplantının ardından, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin, Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma yolundaki talebinin kabulünü kararlaştırmıştı.

Ukrayna'daki Kiev Patrikhanesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık talebi nedeniyle son dönemde Ortodoks kiliseleri arasındaki ilişkiler gerilmişti. Bu yıl içerisinde Ukrayna'daki Kiev Patrikhanesi bağımsızlık talebini, İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'ne iletmişti.

Kiev'in bağımsızlık talebini ele alıp karar vermede Ortodoks ilahiyatına göre yetkisi bulunan Fener Rum Patrikhanesi, Kiev'den gelen başvurunun ardından harekete geçerek bağımsızlık statüsünü hazırlamak üzere iki temsilcisini Kiev'e göndermişti.

Moskova Patrikhanesi ise Kiev kilisesinin bağımsızlık talebinde Fener Rum Patrikhanesi'nin aldığı tavır nedeniyle sert tepki göstermişti.