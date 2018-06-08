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Dünya

Rusya Federasyon Konseyi'nden, Çavuşoğlu'nun Kırım açıklamasına eleştiri

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 8 Haziran (DHA) - Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kırım ile ilgili açıklamasının Moskova ve Ankara’nın dış ilişkilere bağlı olmaması gereke

08 Haziran 2018 19:23

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 8 Haziran (DHA) - Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kırım ile ilgili açıklamasının Moskova ve Ankara’nın dış ilişkilere bağlı olmaması gereken ve ülkelerin çıkarlarına yanıt veren ilişkilerinin iyileşmesine neden olmayacağını söyledi.
Çavuşoğlu, Kırım’ı unutmaya başlayan Avrupa ülkelerini eleştirmiş ve Ankara’nın yarımadanın Rusya’ya bağlanmasını kabul etmediğini söylemişti.
Kosaçev, Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, “Türkiye batının baskısını hissediyor. Bakanın açıklamasının dikkati ülkedeki siyasi reformlardan başka yere çekme manevrası, batının dikkatini Rusya’ya çekme çabası olduğunu düşünebiliriz” dedi ve ekledi, “Durum böyleyse Rusya ve Türkiye’nin ilişkilerinin düzelmesine neden olmayacak. Bu ilişkiler iki ülkenin ulusal çıkarlarına uyuyor ve dış yapıya bağlı olmamalı.” 

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