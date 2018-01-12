T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya Federasyon Konseyi, ABD'nin yeni yaptırım girişimlerini değerlendirdi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 12 Ocak (DHA) - Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Beyaz Saray’ın Rusya’ya karşı yeni yaptırım hazırlandığına ilişkin açıklamanın Amerikalı kongre üyelerini sakinleştirmek için yapıldığını

12 Ocak 2018 18:12

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 12 Ocak (DHA) - Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Beyaz Saray’ın Rusya’ya karşı yeni yaptırım hazırlandığına ilişkin açıklamanın Amerikalı kongre üyelerini sakinleştirmek için yapıldığını söyledi.
Kosaçev Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, “Bu açıklamada hiçbir yenilik yok. Yasa onaylandı, ilişkiler iyice çıkmaza girdi” dedi.
Senatör, mevcut açıklamanın Trump karşıtlarının Trump’ı yasayı yerine getirmediği yönünde suçlamak için bahane aradıkları için yapıldığını söyledi.
ABD Maliye Bakanlığı, ABD’nin “Amerika karşıtlarıyla mücadele” yasası çerçevesinde Rusya’ya yeni yaptırımlar üzerinde çalıştığını açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskovaOcak DHARusya Federasyon Konseyi Uluslararası Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev Beyaz Sarayın RusyayaAmerikalıKosaçev RusRia NovostiyeYasaSenatörTrumpTrumpıABD Maliye Bakanlığı ABDninRusyaya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24