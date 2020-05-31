Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, SpaceX'i tebrik etti

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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), dün itibariyle uzaya astronotlu araç göndermeyi başaran ilk özel şirket olan SpaceX'i tebrik etti.

Ajansın Twitter hesabından kısa bir video yayınlayan Roscosmos Ekipli Uzay Programları Yöneticisi kozmonot Sergey Krikalev, "ABD'li meslektaşlarımızı tebrik etmek isterim" dedi

Krikalev, SpaceX'in Crew Dragon'u başarılı bir şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndermesinin uluslararası uzay programına fayda sağlayacak yeni imkanlar oluşturacağını ifade etti.

Crew Dragon dün Kennedy Uzay İstasyonu'ndan başarılı bir şekilde fırlatıldı. Crew Dragon, sadece uzaya giden ilk özel şirket yapımı araç olmakla taşımadı, 2011'den bu yana uzaya astronot taşıyan ilk ABD yapımı araç oldu. 9 yıldır Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek için Rusya yapımı Soyuz'lar kullanılıyordu.

Rusya ile Batı ülkeleri arasındaki gerilim giderek tırmanırken, Uluslararası Uzay İstasyonu taraflar arası iş birliğinin bozulmadığı nadir örneklerden biri oldu.