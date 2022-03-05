Rusya, Facebook'u engelledi; Twitter'a 'erişimi kısıtladı'

T24 Dış Haberler

Rusya'da devletin 'medya denetim kurumu' Roskomnadzor, ülkede sosyal medya platformları Facebook'u engelledi ve Twitter'a 'erişimi kısıtladı'.

Interfax ve RIA Novosti'ye göre Twitter'a erişimin kısıtlanmasını Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başlattığı gün olan 24 Şubat'ta Başsavcı talep etti.

Roskomnadzor, Twitter'a neden kısıtlama getirildiği ile ilgili bir açıklama yapmazken, Facebook'un "Rus devlet medyasına ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle engellendiğini" belirtti.

Facebook'un ana şirketi Meta'da küresel ilişkiler başkanı olan Nick Clegg, "Yakınlarda milyonlarca sıradan Rus vatandaşı güvenilir bilgiye ulaşamaz hale gelecek ve susturulacaklar" dedi.

Moskova, Ukrayna'ya yönelik işgali başlattıktan sonra ülkenin eleştirel son medya kuruluşlarını da teker teker kapatmaya başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Ukrayna’daki savaşa ilişkin "sahte bilgi yayanlara" 15 yıla kadar hapis cezası öngören düzenlemeyi onaylamıştı.