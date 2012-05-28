Rusya: Esed yönetimini desteklemiyoruz

Suriye'nin Hula ilçesinde 108 kişinin katledilmesinin ardından, Beşar Esed'e desteğini çekmesi için Rusya'ya baskı artıyor. Rusya, Esed hükümetini desteklemediğini ancak Suriye'de bir rejim değişikliği de arzu etmediklerini açıkladı.

Suriye'nin Humus kentine bağlı Hula ilçesinde geçtiğimiz cuma günü çoğu çocuk ve kadın 108 kişinin katledilmesinin ardından Esed rejimini düşürmek için uluslararası diplamasi hareketlendi. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Rusya'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'e desteğini çekmesi için Moskova'yı ziyaret etti.

Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague görüşme sonrasında ortak bir basın toplantısı düzenledi. Rusya'nın Esad rejimini desteklemediğini belirten Lavrov, uluslararası toplumun Kofi Annan'ın ateşkes planına destek vermesini istedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Biz Suriye hükümetini desteklemiyoruz. Kof Annan planını destekliyoruz. Annan planının başarıya ulaşması için çalışalım, rejim değişikliği yapmak için değil" dedi.



'İki taraf da sivil ölümlerden sorumlu'



"İki tarafın da sivillerin ölümünden sorumlu oldukları bir durumla karşı karşıyayız" diyen Lavrov, hem Şam yönetimine hem de muhaliflere şiddeti sona erdirmeleri için baskı yapılması gerektiğini belirtti.



'Esad rejiminde önemli değişikler yapılmalı'



İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ise, Rusya ile krizin tek çözümünün Annan planı olduğu görüşünü paylaştıklarını söyledi. Hague, "Suriye'yi daha kötüsünden kurtarmak istiyorsak, Esed rejiminde önemli değişiklikler yapılmalı" dedi.



Annan Esed'le konuşacak



Hula'daki katlima sonrası BM ve Arap Birliği Suriye özel temsilcisi Kofi Annan bugün Suriye'nin başkenti Şam'a gidiyor. Suriyeli yetkililer, Annan'ın yarın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'le görüşeceğini açıkladı.