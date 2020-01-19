"Rusya, Esed’e 'Sen vur, sonuçta İdlib’e boyun eğdirmeliyiz, ben görmezden gelir ve Türkiye’yi oyalarım' mı diyor?"

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, Suriye'deki güvenli bölge Tel abyad'dan şehit haberleri gelmeye devam ettiğini hatırlattı. Türkiye'nin Rusya üzerinden rejime baskı yapılabileceğini ve çözüm oluşturulabileceğini düşündüğünü belirten Taşgetiren, " Ancak en sıcak cinayet alanı olan İdlib konusunda Rusya’nın kılı kıpırdamıyor. Rusya Esed’e 'Sen vur, sonuçta İdlib’e boyun eğdirmeliyiz, oradakilerin bir kısmı zaten terörist, onları ezmeliyiz, ben görmezden gelir ve Türkiye’yi oyalarım' mı diyor?" diye sordu.

Taşgetiren, "Suriye çıkmasından çıkıp Libya'ya girmek" başlığıyla (19 Ocak 2020) yayımlanan yazısında, şunları kaydetti:

Şimdi ne oldu? Suriye’de sınır ötesinde bir coğrafyayı örgütten temizledik, orayı güvenli bölge haline getirdik. Ancak bu bölgede kalıcı değiliz, çünkü Suriye’nin toprak bütünlüğünü tanıdığımızı her platformda tekrar ediyoruz. Biz oradan çıktığımızda, terör örgütü elemanları yeniden oralara döndüğünde biz yine Suriye yönetimi ile oturup, sınır ötesindeki yapılanmaları etkisiz hale getirmeye çalışacağız. Bu durumda 8 yıl öncesinden bu yana ne değişmiş olacak?

Suriye için umudumuz yeni anayasa ile yeni yönetimin belirlenmesi ve orada Türkiye dostu bir grubun etkin konumda olmasıdır. Bu sağlanabilecek mi, yoksa Rusya’nın desteğinde etkinliğini artıran Esed yönetimi, iktidarını koruyacak mı?

Rusya’ya ne kadar güvenebiliriz? Rusya’nın bizi idare ederken Esed’e oynamadığından emin miyiz?

Yazının tamamını okumak için tıklayın.