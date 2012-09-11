Rusya Esed'in çekilme şartını açıkladı!..

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in, Rus muhataplarına "Eğer Suriye halkı seçimlerde başka bir ismi seçerse iktidardan çekilmeye hazır olduğunu" söylediği bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Mikhail Bogdanov, Suriyeli isyancılarla Paris'te yaptığı bir görüşmenin ardından Fransız Le Figaro gazetesine konuştu.

Bogdanov, "Esad bize bunu kendisi söyledi. Ne kadar samimi olduğunu bilmiyorum. Ama bize açıkça söylediği şey şu: Eğer halk onu istemezse, eğer seçimlerde başka birini seçerlerse, Esad gidecek" dedi.

‘Birleşmiş milletler olmadan hareket ederiz’

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise Suriye'yle ilgili BM'de görüşülecek yeni karar tasarısının da "Dişsiz" olması durumunda ülkesinin ve aynı görüşteki ülkelerin, BM'ye ihtiyaç duymadan Suriye'de rejim değişikliği için yollar arayabileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile dün bir araya gelen Clinton, Rusya'nın Suriye'ye müdahalenin kabul edilemez olduğu noktasındaki tavrının değişmediğini ifade etti.

Moskova'yla birçok konuda aynı fikirde olmadıklarını vurgulayan Clinton, "Dolayısıyla bizi gibi düşünen ülkelerle bir arada hareket ederek Suriye muhalefetini destekleyebilir, Esad'ın devrilişini hızlandırabilir ve Suriye'ye demokratik bir gelecek oluşturma ve yeniden kendi ayaklarının üzrinde durma konusunda yardım edebiliriz" dedi.