'Rusya Esad'ı cesaretlendiriyor'

ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey, Rusya'nın Suriye'ye gelişmiş füze göndermesinin rejimi cesaretlendireceğini söyledi.



ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey, ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın füze sevkıyatının rejimi cesaretlendirecek ve ızdırabı artıracak talihsiz bir karar olduğunu belirtti.

General Martin Dempsey'in bu açıklaması, ABD hükümetinin ilk kez Rusya'nın Beşşar Esad rejimine gelişmiş füze gönderdiğini resmen doğruladığını gösteriyor.

ABD'nin etkin gazetelerinden New York Times, önceki gün Rusya'nın Esad rejimine destek vermek için savaş gemilerine karşı etkili olan gelişmiş füze gönderdiği iddialarına yer vermişti.

Gazete, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Rusya'nın Yakhonts isimli füzelere gelişmiş radar sistemleri de takarak füzelerin etkinliğini artırdığını belirtmişti.



Devriye gemisi gönderdi



Amerikan Wall Street Journal gazetesi de, Rusya'nın Suriye'deki Tartus askeri üssüne 12 devriye gemisi sevkettiğini duyurmuştu.

Rusya'nın bu hamlesi, Moskova'nın Suriye'nin geleceğiyle ilgili yürütülecek görüşmelerde elini güçlendirmek ve Ortadoğu'daki varlığını desteklemek için attığı bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca bu hamle Suriye'de bulunan on binlerce Rus’un takliyesini de kolaylaştıracak.