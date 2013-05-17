New York Times: Rusya Suriye'ye gelişmiş füze gönderdi

Amerikan medyası, Rusya'nın Suriye'ye gelişmiş gemisavar füzeler sevk ettiğini duyurdu.

New York Times, adını açıklamadığı Amerikalı yetkililere atfen, füzelerin Suriye'ye gelecekte düzenlenebilecek olası saldırıya karşı kullanılabileceğini yazdı.

Rusya Dışişleri Bakanı ise, son iddiaları doğrulamadan, Rusya'nın silah sevkinin uluslararası kurallara aykırı olmadığını söyledi. Öte yandan, Suriye konusunda uluslararası bir konferans toplamak için çabalar da sürüyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, BM Genel Sekreteri Ban ki Moon, Soçi'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüştü.

BM Genel Sekreteri, barış konferansı için yakalanan ivmeyi kaybetmemenin önemini vurgularken, Lavrov da, çatışmanın çözüm yolunun sadece Suriye ve bölgenin geleceğini belirlemekle kalmayacağını, uluslararası toplumun gelecekte benzer krizlere nasıl mücadele edeceğine ilişkin bir yön çizeceğini söyledi.

Lavrov, ''Daha da önemlisi, bölgede güç dengesizliği yaratmayan ve muhalefete karşı mücadelede avantaj yaratmayan hava savunma sistemleri sağlıyoruz'' dedi.

Suriye'ye silah sevki iddiası, Suriye'de kimyasal saldırı düzenlenmiş olabileceği savlarının dillendirildiği bir dönemde gündeme geldi.

ABD Başkanı Barack Obama, böyle bir gelişmenin ''kırmızı çizgilerin'' aşılması anlamına geleceğini söylüyor. Rusya, Suriye'nin kalan bir kaç müttefikinden biri ve önde gelen silah tedarikçisi.

Rusya Suriye'ye milyarlarca dolar değerinde binlerce tank, topçu bataryaları, savaş uçakları, helikopterler ve savunma sistemleri satmıştı.

Yakhont füzeleri

New York Times, son Rus sevkiyatında 6.7 metre uzunluğundaki, 290 km menzili olan Yakhont füzelerinin bulunduğunu, bu füzelere şiddetli patlayıcı ya da zırh delici savaş başlıkları da yerleştirilebileceğini söylüyor.

Gazete, rampalar ve destekleyici malzemeleriyle birlikte 72 füzeden oluşan ilk siparişin 2007'de verildiğini, ilk teslimatın da 2011'in ilk aylarında yapıldığını kaydetti.

Gazete, iki üst düzey savunma bakanlığı yetkilisine atfen, son iki sevkiyatın gemi savunmalarını yanıltacak gelişmiş radar sistemleri içerdiğini de aktarıyor.

Sergey Lavrov, basının bu konuda neden sansasyon yaratmaya çalıştığını anlamadığını belirterek, ''Biz Suriye'ye anlaşmalar kapsamında, uluslararası sözleşmelere aykırı davranmadan silah sattığımızı gizlemedik'' dedi.

Bir diğer Amerikan gazetesi Wall Street Journal da, Moskova'nın Suriye'deki Tartus deniz üssü yakınlarına 10'dan fazla devriye gemisi sevkettiğini duyurdu.

Gazete, sevkiyatın Amerikalı yetkililerce Moskova'nın bölgedeye verdiği önemi gösteren bir ''güç gösterisi'' olarak yorumlandığını aktarıyor.

Savunma dergisi Jane's Defence'nin Genel Yayın Yönetmeni Nick Brown, Yakhont füzelerinin ''gerçek bir gemi katili'' olduğunu belrterek, ''Bu, yabancı güçlerin silahlı muhalefete denizden sevkiyat yapmaları ya da denizden abluka veya uçuşa yasak bölge uygulamasında daha etkin rol oynamaları konusunda caydırıcı etki yaratacaktır'' dedi.

İsrail de, silahların Lübnan'da Hizbullah'ın eline geçmesi ve örgütün de olası İsrail saldırısına karşı veya doğrudan İsrail'e saldırmak için kullanmasından endişeli.

Rusya bir yandan Suriye'ye silah sağlarken, diğer yandan da çatışmalara çözüm bulabilmek için aktif olarak devrede.

Son haftalarda aralarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere Başbakanı David Cameron, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin de bulunduğu önde gelen isimlerin ziyaretleri Rusya'nın bugüne kadar 80 bin kişinin hayatına malolan krizin sona erdirilmesi sürecinde kilit önemde olduğunu ortaya koyuyor.