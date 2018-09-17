Rusya Enerji Bakanı: ABD'nin İran yaptırımları anlış

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Eylül (DHA) – Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, ABD’nin İran üzerindeki yaptırımlarını “verimsiz” ve “yanlış” olarak değerlendirdi.

CNBC’ye konuşan Novak, ABD’nin İran petrol endüstrisini hedef alan yaptırımlarının sonuçları olabileceği konusunda uyarırken, “Bizim düşüncemiz, söz konusu yaptırımların verimsiz ve yanlış olduğu yönündeki çizgisini koruyor. Piyasada birlikte çalışılması ve İran’ın piyasaya sabit petrol sağlayan bir kaynak olarak kalması çok daha yapıcı olacaktır.

“İran enerji kapasitesi bakımından hem Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) hem de piyasanın geri kalanı açısından en zengin kaynaklardan birini sahip. Bu sebeple, söz konusu ABD yaptırımlarının olumsuz sonuçları olabileceğini düşünüyorum fakat bu konuda ancak yaptırımlar uygulamaya konulduktan sonra yorum yapabiliriz.”

ABD Başkanı Donald Trump’ın Mayıs’ta uluslararası petrol anlaşmasından çekilmesinin ardından İran petrol endüstrisini hedef alan yaptırımlarının 4 Kasım’da uygulamaya konulması bekleniyor. Trump İran üzerindeki yaptırımlarının yanında ayrıca İran ile işbirliği gerçekleştiren diğer ülkelere de ikincil yaptırımlar uygulanacağını söylemişti.

Söz konusu yaptırımların üretimin günde bir milyon varil düşmesiyle İran petrol endüstrisini olumsuz etkilemesi beklenirken Novak, “Küresel şirketlerin ve İran’la işbirliği yapan ülkelerin yaptırımlara nasıl tepki vereceğini bilmiyoruz, bu konuda ancak yaptırımlar uygulamaya konulduğunda konuşabiliriz” dedi.