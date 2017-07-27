Rusya en az 49 yıl daha Suriye'de

Putin Suriye'de konuşlu Rus Hava Kuvvetleri'nin durumuyla ilgili Şam ile Moskova arasında 18 Ocak 2017 tarihinde varılan anlaşmayı geçerli kılan federal yasayı onayladı. Yasa daha önce Rus parlamentosunun her iki kanadı tarafından da onaylanmıştı.

Suriye ile Rusya arasında varılan anlaşma Rus hükümetinin resmi yasal enformasyon sitesinde yayınlandı. Anlaşma Rus Hava Kuvvetleri'nin Hmeymim Hava Üssü'nü kullanım şartlarını düzenliyor. Anlaşmaya göre Kremlin, üssü 49 yıl daha kullanabilecek. Anlaşmanın geçerlilik süresi, tarafların itiraz etmemesi halinde 25 yıllık periyotlar halinde otomatik olarak uzayacak.

Rus askerlere dokunulmazlık

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre, anlaşmada ayrıca Suriye'de görev yapan Rus askeri personelin, ailelerinin ve sivil personelin hukuki durumuyla ilgili olarak da şartlar yer alıyor. Rus personele, medeni, ceza gerektiren ve idari suçlar işlemesi halinde yargılanma konusunda kimi dokunulmazlıklar ve ayrıcalıklar, hukuki destek mekanizmaları tanımlanıyor.

Rusya, Suriye'de Eylül 2015'ten beri Beşar Esad'a muhalif silahlı gruplara yönelik hava saldırıları düzenliyor. Hmeymim Hava Üssü, Rus Hava Kuvvetleri'nin askeri operasyonlarının stratejik merkezi kabul ediliyor. Russia Today 2015 tarihli bir haberinde üste 50'den fazla askeri uçağın konuşlandırılabildiğini kaydetmişti. Antonov An-124 Ruslan ve Topolev Tu-76 gibi büyük nakliye uçaklarının üsse iniş yapabildiği, üste Sukhoi Su-24M, Su-25, Su-34 tipi savaş uçaklarının, Mil Mi-24 ve Mi-8 tipi askeri helikopterlerin konuşlu olduğu belirtilmişti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Haziran ayı sonlarında ilk kez üssü ziyaret etti. Silah, personel ve zırhlı araçları teftiş eden Esad'ın bir Rus askeri uçağının kokpitinde otururken görüldüğü fotoğraflar basınla paylaşıldı. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre Esad, üsteki ziyaretçi defterine "Suriye halkı Rus kardeşlerinin bu ulusal savaşta yanında olmasını unutmayacak" diye yazdı.

©Deutsche Welle Türkçe

Reuters / EC, BK