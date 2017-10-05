Rusya: El Nusra lideri Culani komaya girdi

Rusya, Suriye'de düzenlenen bir hava operasyonunda ağır yaralanan El Nusra Cephesi'nin (yeni ismiyle Fetih el Şam) lideri Ebu Muhammed Culani'nin komaya girdiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri polisine yönelik bir saldırıya yanıt olarak gerçekleştirilen bir hava operasyonunda kolu kopan El Nusra lideri Ebu Muhammed Culani'nin komaya girdiğini öğrendiklerini söyledi.

Konaşenkov, "Culani'nin komaya girmesi İdlib'deki teröristlerde kafa karışıklığı yarattı" dedi.

"7 üst düzey öilitan daha öldürüldü"

Konaşenkov yeni bir hava operasyonunda ise, El Nusra'nın 7 üst düzey ismi ile birlikte 49 militanın daha öldürüldüğünü ekledi. Konaşenkov ayrıca, hava operasyonunun, 'El Nusra'nın İdlib vilayetindeki doğu sektörünün' liderlerinin acil bir toplantı için bir araya geldiği istihbaratının alınıp doğrulanması ardından Su-34 jetleri ile düzenlediğini kaydetti.

Sputnik'in haberine göre; Konaşenkov'un aktardığına göre, hava operasyonunda öldürülen militanlar arasında Musab el Huseyn, Ebu Turab Dagestani, Abdurrahmen el Muhacir, Ebu Ahmed el Cazravi de yer alıyor.

İsmini geçen yıl Fetih el Şam olarak değiştirip El Kaide'den ayrıldığını duyuran El Nusra Cephesi, başka cihatçı gruplarla birlikte Heyet Tahrir el Şam adında bir çatı örgüt kurdu. Culani de Heyet Tahrir el Şam'ın komutanı.

Rus jetlerinin operasyonunda El Nusra'nın en büyük yer altı cephaneliğinin imha edildiğini de ekleyen Konaşenkov'a göre, içerisinde 1000 ton mühimmat yer alan bu cephanelik Ebu Duhur isimli yerleşim yerinde bulunuyordu.