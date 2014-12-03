Rusya ekonomisi küçülüyor

Rusya Ekonomik Gelişim Bakanlığı, 2014-2015 yıllarına ilişkin makroekonomik tahminlerini revize etti. Bakanlığın tahminlerine göre 2015'te yüzde 1,2 artış öngürülen GSYH yüzde 0,8 azalacak.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Maliye Bakanlığı yeni tahminlerin, petrol fiyatlarının 80 dolar düzeyinde kalması durumunda geçerli olabileceğini, petrol fiyatlarının daha da düşmesi halinde durumun daha da olumsuz olacağını bildirdi. Bakanlık, Batı yaptırımlarının uygulanmasının ardından ülkeden çıkış yapan paranın yerine rezervlerindeki paranın yüzde 10'una tekabül eden 500 milyar rubleyi piyasaya sürmeyi planlıyor. Rus rublesinin hızlı düşmesi nedeniyle ülkedeki birçok perakendeci fiyatları artırırken, ücretlerdeki artışın ise bu düzeyde olmaması bekleniyor.

İşsizlik arttı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün imzaladığı kanunla asgari ücreti yüzde 6 artırdı. Bu artışın ardında 2015 yılı için belirlenen asgari ücret 5 bin 965 rubleye yükseldi. Yapılan son kamuoyu yoklamalarına göre, Ruslar şimdiden gıda harcamalarını kısmaya başladı. İstatistiklere göre, yabancı şirketlerin Rus pazarını terk etmesi ve yurt dışındaki Rus şirketlerinde ve kamu sektöründe işten çıkarmalar nedeniyle ülkede işsizlik arttı.