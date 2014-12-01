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Ekonomi

Rus Rublesi değer kaybediyor

Uzmanlar rublenin 1998 Rus ekonomik krizinden daha kötüye doğru gittiğini ifade ediyor

01 Aralık 2014 17:50

Petrol fiyatlarının son 5 yılın dibine inmesiyle birlikte Rus Rublesi dolar karşısında tarihinin en kötü günlerini yaşıyor.

Uzmanlar rublenin 1998 Rus ekonomik krizinden daha kötüye doğru gittiğini ifade ediyor. Rublenin bugün dolar karşısındaki kaybı yüzde 6’ya kadar çıktı.

Rus Rublesi şu sıralarda dolara karşı 52.45 seviyesinden işlem görüyor. Öte yandan bugün brent petrolün varil fiyatı 69.6 dolara kadar inerek son 5 yılın en düşük seviyesini gördü. Ayrıca Rus RTS endeksi de yüzde 3 aşağı düşerek 944 puanla son 5 yılın dibini gördü.

Rus Rublesi'nin dolar karşısında değer kaybetmesinin özellikle vadeli satış yapan Türk ihracatçılarına büyük zarar verdiğine dikkat çekiliyor. Kurdaki gelişmelerin, ihracatçı alacaklarını ciddi ölçülerde erittiğine işaret ediliyor.

Öte yandan Suudi Arabistan'da da endeksler dün ortalama yüzde 4.8 kayıpla dünü noktaladı.

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