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Dünya

“Rusya ekonomisi dış şoklara dayanıklı hale geldi”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 31 Ekim (DHA) – Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, Rus ekonomisinin dış tehditlere karşı oldukça büyük dayanıklılığa sahip olduğunu belirtti

31 Ekim 2017 13:47

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 31 Ekim (DHA) – Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, Rus ekonomisinin dış tehditlere karşı oldukça büyük dayanıklılığa sahip olduğunu belirtti.
Rus haber ajansı TASS’ta yer alan haberde Oreşkin, ”Son üç yıldır sürekli olarak izlediğimiz ekonomi politikası ve yapılan yapısal reformlar sayesinde ekonomi daha dayanıklı oldu” dedi.
Oreşkin, şu an bütçe kuralının petrol fiyatının varil başı 40 dolar olmasına bağlı olduğunu, döviz alımı mekanizmasının çalıştığını ve Merkez Bankasının enflasyonu dengeleyen ve faiz oranlarının istikrarlı olmasını sağlayan enflasyon hedefi politikasını izlediğini hatırlatarak, ”Tüm reformlar petrol fiyatlarındaki düşüş  gibi dış şoklara karşı dayanıklılık oluşturdu. Dolayısıyla bu konuda dayanıklıyız, belli dış tehditlere karşı dayanabiliriz” dedi.

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