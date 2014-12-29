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Ekonomi

Rusya ekonomisi 5 yıl sonra küçüldü!

Rusya ekonomisi Ekim 2009'dan bu yana ilk kez daraldı

29 Aralık 2014 12:59

Rusya ekonomisi 5 yıldan bu yana ilk kez Kasım ayında yıllık yüzde 0,5 daraldı.

Batı yaptırımları ve petrol fiyatının Haziran'dan bu yana yüzde 50 düşmesiyle mücadele eden Rusya ekonomisi Kasım'da yıllık yüzde 0,5 küçüldü.

Veriyi açıklayan Rusya Ekonomi Bakanlığı, inşaat, hizmet ve tarım sektörlerinin büyümeye katkısının azaldığına işaret etti.

Petrolde düşüşün Aralık'ta da sürdüğüne dikkat çeken ekonomistler ise batı yaptırımlarının Rusya'da 1998'den bu yana en ciddi kur krizine zemin hazırladığı görüşünü paylaşıyor.

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