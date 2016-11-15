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BBC Türkçe

Rusya ekonomi bakanı rüşvet soruşturmasında gözaltına alındı

Rusya Ekonomi Bakanı Ulyukayev, rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Ulyukayev, 1991'den bu yana gözaltına alınan en üst düzey yetkili.

15 Kasım 2016 13:35

Rusya Ekonomi Bakanı Aleksey Ulyukayev, hakkında rüşvet aldığı iddiaları üzerine açılan soruşturma kapsamında bugün gözaltına alındı.

Rusya'nın rüşvetle mücadele birimi Soruşturma Komitesi, petrol devi Rosneft'in bir diğer petrol şirketi Bashneft'in hisselerini satın alma işlemi sırasında Ulyukayev'in de 2 milyon dolarlık bir ödeme aldığını bildirdi.

Rosneft'in Bashneft'in yüzde 50 hissesini satın alma işlemine nihai onayı Ekonomi Bakanlığı vermişti.

Ulyukayev, SSCB döneminde 1991'deki darbe girişiminden bu yana gözaltına alınan en yüksek Rus yetkili oldu.

Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, RIA Novosti haber ajansına yaptığı açıklamada, "Bu soruşturma, Rosneft yetkililerinden tehditte bulunarak rüşvet almak iddialarıyla ilgili yürütülüyor" dedi ve Ulyukayev'in rüşvet alırken "suçüstü yakalandığını" vurguladı.

Soruşturma Komitesi, bakanla ilgili resmi suçlamanın kısa bir süre içerisinde yapılacağını söyledi.

Ekonomi bakanı, suçlu bulunması halinde, sekiz ile 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Rus devletinin sahibi olduğu Rosneft, Ekim ayında 5 milyar dolar karşılığında Bashneft şirketinin yüzde 50 hissesini satın almıştı.

Ulyukayev, 2013 yılında ekonomi bakanlığı görevine atanmış ve bundan önce de yaklaşık 10 yıl boyunca merkez bankası başkanlığı yapmıştı.

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