Rusya Ekonomi Bakanı gözaltına alındı

Rusya Ekonomi Bakanı Aleksey Ulyukayev petrol şirketi satışından milyonlarca dolar rüşvet aldığı zannıyla gözaltına alındı. Ulyukayev kamu kuruluşları olan Rosneft ve Bashneft arasında ortaklık kurulmasına 2 milyon dolar rüşvet karşılığında izin vermekle suçlanıyor.

İki petrolcülük şirketi arasındaki 5,2 milyar dolar sermayeli yeni ortaklığın kurulmasında son sözü Ekonomi Bakanı söylemişti. Rus istihbarat örgütü tarafından gözaltına alınan Ulyukayev hakkında yakında dava açılacağı ve 1991 yılındaki darbe girişiminden bu yana Rusya'da gözaltına alınan en üst düzey devlet görevlisi olma özelliğini taşıyan Ulyukayev'in 8 ila 15 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği haber verildi.

Yetkili adli makamın sözcüsü Ulyukayev'e pazartesi günü rüşveti teslim alırken suçüstü yapıldığını ve Ekonomi Bakanı'nın Rosneft yetkililerinden rüşvet almak için şantaj yaptığını söyledi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskkov Ulyukayev'in bu kadar ağır suçlamaya muhatap edilmesi için elde güçlü delillerin bulunması gerektiğini belirtti. Sözcü son sözün mahkemede söyleneceğini ifade etti.

Moskova yönetimi özelleştirmeye hız vermişti

Rusya hükümeti, petrol fiyatlarının düşmesinden kaynaklanan bütçe gelirlerindeki kaybı azaltmak amacıyla devlet kuruluşlarını elden çıkarmaya çalışıyor. Merkezi Başkurdistan'ın güneyinde bulunan Rusya'nın en büyük altıncı petrolcülük şirketi Bashneft 12 Ekim'de 5,2 milyar dolar karşılığında Rosneft'e satılmıştı. Bashneft'teki devlet hissesinin satılması tartışmalara yol açmış ve ağustos ayında hükümet özelleştirmeyi durdurmuştu.

Rus medyasındaki haberlere göre Lukoil şirketinin Bashneft'in satışıyla ilgili olarak Rosneft ile ihtilafa düşmüştü. Devlet Rosneft'in de hisse çoğunluğunu elinde bulunduruyor. Bashneft'in satışının Başkurdistan'ın hisseleri açısından olumsuz sonuç doğuracağı gerekçesiyle yerel yönetimin de satışa müdahale ettiği tahmin ediliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, afp/AG, BÖ