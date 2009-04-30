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Kültür-Sanat

Rusya efsaneye ağlıyor

Bolşoy Tiyatrosu'nun yarım asırlık baş balerini Ekaterina Maximova, 29 Nisan Dünya Dans Günü'nden bir gün evvel Moskova'daki evinde öldü.

30 Nisan 2009 03:00

Rusya'nın yetiştirdiği en büyük dansçılardan, Bolşoy Tiyatrosu'nun yarım asırlık baş balerini Ekaterina Maximova, 29 Nisan Dünya Dans Günü'nden bir gün evvel Moskova'daki evinde öldü.

Efsane dansçı, 70 yaşındaydı. Sanatçının ölüm nedeninin henüz açıklanmadığı duyuruldu.
1939’da Moskova’da doğan Maximova, ilk kez 1958’de Çaykovski’nin ‘Fındıkkıran’da baş balerin olarak sahneye çıktı. Maximova, kendisi gibi bale hocası olan eşi Vladimir Valisiyev’le birlikte yıllarca aynı çalışmaların içerisinde oldu. 30 yıl Bolşoy’da baş balerin olarak sahneye çıkan Maximova, bale hocasısı olarak önce Bolşoy, ardından da ölümüne dek Kremlin Balesi’nde çalıştı. Maximova, Sovyet besteci Aram Haçaturyan’ın çok sevdiği balesi ‘Spartaküs’ü ölmeden bir gün önce yakından izlemişti.

Kremlin Balesi’nin sanat yönetmeni Andrey Petrov, ‘Maximova’nın kaybı çok büyük. Hakikat ne denli acı olursa olsun söylerdi” derken Bolşoy’un bale hocası Boris Akimov “Dans sanatı için yeniliklerin hocasıydı. Pazar günü sanat yönetmenleri toplantısında da bunu ortaya getirdi” diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, mesajında “Seyirciyi büyüleyen çok yönlü büyük sanatçı Maksimova, olağanüstü sanat zerafetiyle dünya ortak kültürünün hazinesidir” dedi.

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