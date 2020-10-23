Rusya, Edward Snowden'e süresiz oturma izni verdi

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Rusya, mevcut oturma izni sona eren ABD'nin kamu aleyhine faaliyetlerini deşifre ederek dünyada büyük yankı uyandıran eski Amerika Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı Edward Snowden'e süresiz oturma izni verdi.

Rusya devlet haber ajansı TASS'ın aktardığına göre dün avukat Anatoli Kuçerena, "Snowden'e ucu açık bir oturma izni verildi" dedi.

Interfax'a konuşan avukat, 2019'da göçmenlik yasalarına yapılan değişimin Snowden'e süresiz oturma izni alma fırsatı verdiğini söyledi.

Normal şartlarda Snowden'in oturma izni nisan ayında sona eriyordu, ancak Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzatıldı. Kuçerena, kısıtlamaların sona ermesiyle Snowden'in başvurusu yaptığını ifade etti.

2014'te ABD'den ayrılmasından bu yana Rusya'da inzivada yaşayan Snowden'in Rus vatandaşlığı almak için başvuruda bulunmayacağı belirtildi.

Snowden geçen sene Fransa veya Almanya'nın kendisine sığınma hakkı vermesini istediğini söylemişti. Eski NSA çalışanı kendisine adil yargılanma sözü verilirse ABD'ye dönüp hapis yatmayı da kabul edeceğini söylemişti.