Rusya, Edward Snowden'a süresiz oturma izni verdi

ABD'de Ulusal Güven Ajansı'nın (NSA) yasadışı dinlemelerini ifşa ederek büyük yankı uyandıran ve yedi yıldır Rusya'da ikamet eden Edward Snowden'ın Rusya'da süresiz oturma izni aldığı belirtildi. Sputnik'e konuşan Snowden'in avukatı Anatoliy Kuçerena, Snowden'in Rusya'da süresiz oturma izni aldığını ifade etti.

Rusya'daki kanunların Snowden'a süresiz ikamet izni alma imkanı sunduğunu kaydeden Kuçerena, oturma iznini uzatma sürecinin yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle uzadığını ancak beklenen cevabı aldıklarını söyledi.

Snowden, şubat ayında oturma izninin uzatılması için başvuru yapmıştı.