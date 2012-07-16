Rusya da, düşürülen uçakla ilgili bilgileri Türkiye'ye verdi

Rusya düşen uçakla ilgili ellerindeki bilgileri Türkiye'ye verdi. Şüpheler bu kez Rusların Suriye'ye sattığı "Pantsir-C1" kısa menzilli yeni teknoloji uçaksavar füzesinde yoğunlaştı.

radikal .com.tr'de yer alan habere göre; Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’nin vurduğu Türk uçağıyla ilgili ellerindeki bilgileri Türk makamlarına verdiğini açıkladı.

Lavrov, BM ve Arap Ligi’nin Suriye konusundaki özel elçisi Kofi Annan ile gerçekleşecek görüşmeler öncesi Suriye sorununun çözümü konusunda düzenlediği basın toplantısında, “Birçok gelişmiş ülke gibi bizim de askeri alanda teknik kontrol ile objektif verilere ulaşma imkanımız bulunuyor. Biz bu verileri Türk meslektaşlarımızla paylaştık.” şeklinde konuştu.

Temmuz ayı başında bir açıklama yapan Sergey Lavrov, Rusya’nın 22 Haziran tarihinde Suriye tarafından vurulan Türk uçağı ile ilgili kendi verilerini Türkiye ile paylaşmaya hazır olduğunu belirtmiş, aynı zamanda bununla ilgili en iyi inceleme ve sonuç çıkarmayı en iyi Suriye ve Türkiye ’nin kendilerinin yapmaları gerektiğini ifade etmişti.

Şüpheler “Pantsir-C1” füzesinde yoğunlaştı.

Öte yandan Rusya’nın Sesi Radyosu’nun verdiği resmi olmayan bilgilere göre, Türk jetinin, “Pantsir (Zırh)-C1” kısa menzilli yeni teknoloji uçaksavar füzesi ile vurulmuş ya da saldırıya uğramış olma ihtimali yükseliyor.

“Pantsir (Zırh)-C1”, Rusya tarafından daha önce Suriye’ye teslim edilen ve radarda iz bırakmayan kısa menzilli ve etkili füzeler olarak tanımlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden iki kez yapılan açıklamada, önce uçağın füzeyle düşürülmediği açıklanmış, ardından yapılan açıklamada ise uçaksavarla düşürülmediğinin kesin olduğu belirtilmişti.