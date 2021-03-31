Rusya, "dünyada evcil hayvanlar için geliştirilen ilk yeni tip Koronavirüs aşısını" onayladı

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Rusya, "dünyada evcil hayvanlar için geliştirilen ilk yeni tip Koronavirüs aşısını" onayladığını duyurdu.

Devletin veterinerlik servisi Rosselkhoznadzor'dan yapılan açıklamada, Carnivac-Cov aşısının ekim ayından itibaren kediler ve köpekler üzerinde klinik denemelerinin yapıldığını belirtti.

Rosselkhoznadzor'un Başkan yardımcısı Konstantin Savenkov, "Sonuçlar bize aşının zararsız olduğunu ve yüksek koruma sağladığını gösteriyor. Aşının denendiği tüm hayvanlar antikor geliştirdi" dedi.

Savenkov, bilim insanlarının Carnivac-Cov'un uzun sürede ne kadar etkili olduğunu incelemeye devam ettiklerini, ancak aşıyı olan hayvanların en az 6 ay korunduğunu ifade etti.

Rosselkhoznadzor, nisan ayında seri üretime geçebileceklerini ifade etti. Açıklamada bilim insanlarının aşının mutasyona uğramasını da önlediğini gördükleri bildirildi.