Rusya Duması: Kuzey ve Güney Kore diyalogu Çin ve Rusya katılımıyla gerçekleşebilir

Umida Achilova / İstanbul, 18 Haziran (DHA) – Rusya Duması, Kuzey Kore ve Güney Kore parlamentolarının diyalogu Pekin’de, Çin ve Rusya katılımıyla gerçekleştirebileceğini açıkladı. Açıklama bugün, Rusya Parlamentosu Kuzey Kore İlişkileri Grubu Başkanı Kazbek Taysayev tarafından medyaya yapıldı.

Başkan Taysayev, \"Çin ve Rusya’nın katılımıyla pekin bölgesinde Kuzey ve Güney Kore parlamentolar arası diyalog düzenlenebilir\" dedi.

Rusya Duması delegasyonunun 12 Ekim’de Kuzey Kore\'nin başkenti Pyongyang’ı ziyaret etmeyi planladığını da hatırlatan Taysayev, Rus milletvekillerinin, Kuzey Kore ziyaretinde, bu ülke ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıl dönümüne adanmış bir sergi sunmayı planladıklarını da bildirdi.