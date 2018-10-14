Rusya Duması Başkanı: Avrupa Konseyi'nden çıkabiliriz

Rusya’da parlamentonun alt kanadı olan Duma’nın başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden çekilebileceğini belirtti. Rusya 1 televizyonu programına konuk olan Volodin, “Bu böyle devam ederse elbette, Avrupa Konseyi’nden çekilmeyi değerlendirebiliriz” ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nin sonbahar oturumu sırasında, Rusya'nın Haziran 2019'a kadar Avrupa Konseyi bütçesine katkı payı ödemeye başlamaması durumunda, örgütün bakanlık komitesinin bu ülkeyi üye ülkeler listesinden çıkarmak zorunda kalacağını söylemişti.

Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğiyle ilgili pozisyonunu yıl sonuna kadar belirleyeceğine vurgu yaparak şöyle konuşmuştu:

“Ocak ayında ya çalışmaya devam etmek için bir yazı göndereceğiz ya da devam etme başvurusunda bulunmayıp başka çözümler bakacağız.”