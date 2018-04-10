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Dünya

Rusya: Duma'dan bir günde 3,600'den fazla terörist çıkartıldı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 10 Nisan (DHA) - Suriye’deki Duma kentinden bir  günde 3,600’den fazla terörist ve aile üyelerinin çıkartıldığı açıkladı

10 Nisan 2018 16:52

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 10 Nisan (DHA) - Suriye’deki Duma kentinden bir  günde 3,600’den fazla terörist ve aile üyelerinin çıkartıldığı açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, basın servisinden yapılan açıklamaya göre, insani koridorda, 3,627 militan ve aile üyeleri Muhayam Al-Wafedin kontrol noktasından geri çekildi. Çıkanlar, Halep’in kuzeyinde 70 otobüsle nakledildi.
Güzergâh boyunca, güvenliğin Suriyeli polisler tarafından Rusya Suriye Barış Merkezi yetkililerinin gözetiminde sağlandığı belirtildi.
Toplamda, Doğu Guta’dan gelen insani yardımların başlangıcından bu yana, Rusya Merkezi’nin yardımıyla, 161 bin 207 kişi çıkarıldı.

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