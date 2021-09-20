Rusya Duma seçimleri; oyların yüzde 95'i sayıldı, Birleşik Rusya birinci parti olarak çıkıyor

Rusya’da Duma seçimlerinde oy sayımı devam ederken Merkel Seçim Kurulu, oyların yüzde 95.05’inin sayıldığını açıkladı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Birleşik Rusya Partisi’nin yüzde 49.63 oyla birinci parti olduğu belirtildi.

TASS’ın aktardığı habere göre, resmi olmayan sonuçlar, iktidar partisi Birleşik Rusya’nın birinci parti konumunda olduğunu gösteriyor.

Birleşik Rusya’nın birinci parti olarak görüldüğü sonuçlarda Komünist Parti, yüzde 19.20 ile ikinci parti, Liberal Demokratik Parti yüzde 7.48 ile üçüncü parti olarak görülüyor. Duma’ya giren dördüncü partinin Asil Rusya, beşincinin ise Yeni İnsanlar olması bekleniyor.

Rusya’daki seçimlerde baraj sistemi uygulanıyor. Bir siyasi partinin parlamentoya girebilmesi için yüzde 5 olan seçim barajını geçmesi gerekiyor.

Rusya parlamentosunda bir partinin anayasal çoğunluğu elde etmesi için 300’ü aşkın sandalyeye sahip olması gerekiyor.

Kremlin: Putin, seçimler sonuçlarını çok olumlu değerlendiriyor

Sputnik'te yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilerin soruları üstüne, Rusya lideri Vladimir Putin’in gerçekleştirilen seçimleri ‘çok, çok olumlu değerlendirdiğini’ kaydetti: “Devlet Başkanı için en mühim olan kuşkusuz ki seçimlerin çekişmeli, açık ve dürüst bir biçimde gerçekleşmesiydi, bu bakımdan, gerçekleşen seçim sürecini çok, çok olumlu değerlendiriyoruz.”