Rusya Duma heyeti, KTO Başkanı Gülsoy'u ziyaret etti

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin yatırım fırsatlarını incelemek amacıyla kente gelen Rusya Duma heyeti, Kayseri Ticaret Odası (MKO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy’u ziyaret edip, görüş alışverişinde bulundu.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, \"Ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin artırılması kapsamında yapılan bu ziyaretleri önemli görüyor ve daha da artmasını diliyorum. Son yıllarda gerek siyasi, gerekse de ticari ve ekonomik yönden Türkiye ve Rusya’nın birbirine yakınlaşması bizleri mutlu etmiştir. Biz, Rusya ile olan ilişkilerimizi çok önemsiyor ve önümüzdeki süreçte bu ilişkilerin daha da iyi noktalara geleceğine inanıyoruz\" dedi.

Kayseri’nin, en eski ticaret merkezine sahip olduğunu hatırlatan Gülsoy, kentin ekonomik yapısı ve Türkiye ekonomisine yaptığı katkılara ilişkin bilgi verdi. Gülsoy, \"Şehrimizde bulunan 3 organize sanayi bölgemizle birlikte ticaret alanında oldukça iyi bir potansiyele sahibiz. Önemli olan bu potansiyeli gösterebilmek, yabancı ortaklıkları artırabilmek. Bunu da ancak ülkeler arasında iş ziyaretleri yaparak, şartları yerinde inceleyerek yapabiliriz. Potansiyel sektörlerde işbirliği yapabilecek işadamlarının yer alacağı heyetlerle iş gezileri yapmalı ve ülkelerin işbirliklerine olanak sağlamalıyız. Biz de önümüzdeki süreçte Kayseri Ticaret Odası olarak, belirli periyotlarda iş seyahatleri düzenlemeyi planlıyor, ticari faaliyetlerimizi artırmayı amaçlıyoruz\" diye konuştu.

Misafirperverliklerinden dolayı Başkan Gülsoy’a teşekkür eden heyet, Türkiye’ye yaptıkları iş gezisi kapsamında Kayseri’ye geldiklerini ve burada bir dizi ziyaret gerçekleştirdiklerini, incelemer sonunda da oldukça memnun kaldıklarını ifade etti.

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