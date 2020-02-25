Rusya, dörtlü Suriye zirvesine kapıları kapadı

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Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov; Türkiye, Almanya ve Fransa ile Suriye konulu bir dörtlü zirve organize etme konusunda "bir çalışmaları olmadığını" duyururken, İran ve Türkiye'den temsilcileri bir araya getirmek için temasları olduğunu bildirdi.

Peskov, Kremlin'in sadece İran ve Türkiye'nin dahil olduğu bir İdlib konulu zirve üzerinde durduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamalarda, "Bu haftasonu yapılan görüşmelerle ilgili ise sayın Macron ile aynı şekilde Merkel ve Sayın Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil. Bizim Putin ile belirlediğimiz tarih yani 5 Mart'ta bizim en kötü ihtimalde Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu olabilir. Telefonun ötesine geçip yüz yüze bu görüşmeleri yapmamız söz konusu olacak" demişti.

Sputnik'in aktardığına göre Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Erdoğan arasında ikili bir görüşme üzerinde konuşulmadığını aktardı.