Rusya dolardan Euro'ya geçti

Rusya’nın tarihinde ilk kez döviz rezervleri içinde dolar ağırlığını kaybetti. Tahtı avro aldı. Merkez Bankası verilerine göre, toplam rezervler içinde doların payı yüzde 41.5’e inerken avro yüzde 47.5’e yükseldi. Ekim 2008’de doların ağırlığı yüzde 49’u bulmuştu. Rezervlerin şu an ne kadarı Amerikan Hazinesi kağıtlarında duruyor?



Rezervlerin üçte biri Amerikan

Hazine bonolarına yatırıldı



Son istatistiklere göre Rusya Merkez Bankası’nın toplam altın ve döviz rezervleri 385.2 milyar dolar. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Aleksey Ulyukayev, rezervlerin üçte birinin Amerikan Hazine bonolarına yatırıldığını açıklamıştı.



“Yanlış karar olmadığını” savunuyor



ABD resmi istatistikleri de şu an Rusya’nın 139.4 milyar dolarını hazine kağıtlarına yatırdığını teyit ediyor. Bu, mart 2008’e göre 42.4 milyar dolarlık artış demek. Yani Rusya’nın Amerikan kağıtlarına yatırdığı para kriz dönemişnde daha da artmış. Pek çok uzman bunun uluslararası bir pratik olduğunu ve “yanlış karar olmadığını” savunuyor.



Rusya’nın rezervleri 2008 başında 461 milyar dolar iken ekim 2008’de 537 milyar dolarlık zirvesini bulmuş, daha sonra krizle birlikte erimeye başlamıştı. Sadece 2008’in dördüncü çeyreğinde rezervler 132,9 milyar dolar azalmıştı.