Rusya dokuz yayın organını "yabancı ajan" ilan etti

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkede faaliyet gösteren ve yurt dışından finanse edilen basın kuruluşlarının "yabancı ajan" olarak tanınmasını öngören yasa tasarısını geçen haftalarda imzalamasının ardından harekete geçen Adalet Bakanlığı, dokuz yayın organını bu kanun kapsamına aldı.

Söz konusu yasa tasarısı geçen ay Rusya parlamentosunun her iki kanadında da onaylanmıştı. Rusya'nın hamlesi, ABD'nin Rus hükümeti tarafından finanse edilen ve ABD'de yayın yapan Russia Today (RT) televizyonunun Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası kapsamında "yabancı ajan" olarak kaydedilmesine cevaben gelmişti. ABD'li makamlar, RT muhabirlerinin Amerikan Kongresi'ne akreditasyonları da iptal etmişti. Washington, Moskova'yı 2016'da Donald Trump'ın başkan seçildiği başkanlık seçimlerini etkilemekle suçluyor ve bunda RT'nin de katkısı olduğu öne sürülüyor.

Rusya Adalet Bakanlığı yayımladığı son açıklamada, Voice of America ve Radio Free Europe/Radio Liberty ile bu kuruluşlara bağlı yedi medya organının "yabancı ajan olarak faaliyet gösterdiğini" belirtti.

Bakanlık daha önce söz konusu iki kuruluşu "yabancı ajan" kanunu kapsamına girebilecekleri konusunda uyarmıştı. Yayımlanan açıklamayla bu durum resmiyet kazanmış oldu. "Yabancı ajan" sayılan diğer yedi yayın organı Current Time TV, Azatliq Radiosi, Sibir.Realii, Idel.Realii, Faktograf, Kavkaz.Realii ve Krym.Realii olarak açıklandı.

Yasa nasıl işleyecek?

Artık bu kuruluşlar, yapacakları tüm yayınlarda ve resmi belgelerde kendilerini "yabancı ajan" olarak tanımlamak zorunda kalacak. Ayrıca personel ve finansman kayıtları da daha sıkı bir inceleme altına alınacak.

Basın özgürlüğü örgütleri, söz konusu uygulamanın, bu yayın organlarının bağımsız gazetecilik faaliyetleri yürütebilme kabiliyetlerini sınırlayabileceği görüşünde.

Dokuz yayın organın Rusya parlamentosuna akreditasyonlarının da bu hafta içinde iptal edilmesi bekleniyor.

RT'nin haberine göre, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi bünyesindeki Devletin Egemenliğini Koruma Komisyonu'nun başkanı Andrey Klimov, listenin genişletileceğini sanmadığını belirtti. Klimov, "Bu önlemler, tamamen ABD'deki Rus medyasına yapılan baskıya mutekabiliyetle alındı. ABD'den yeni bir hamle gelmezse, bu listeyi genişletmemiz için sebep yok" dedi.

AFP/AP/CÖ/BÖ

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