Rusya: Doğu Ukrayna'ya ABD'li paralı askerler yerleştirildi; kimyasal bir bileşenle provokasyona hazırlanıyorlar

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD'li paralı asker şirketlerinin Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesine paralı asker konuşlandırıldığını ve bu kişilerin "bilinmeyen kimyasal bileşenler kullanarak bir provokasyon yapmaya hazırlandığını" ifade etti.

Moskova'daki Savunma Bakanlığı toplantısında konuşan Şoygu, "Avdiivka ve Krasni Liman kentlerinde provokasyon yapacak 120'den fazla ABD paralı asker gruplarına mensup kişiler tespit ettik" dedi.

Şoygu, bilinmeyen bir kimyasal bileşenle dolu tankerlerin bu şehirlere götürüldüğünü iddia etti.

Savunma Bakanı, ABD'nin Doğu Avrupa ülkelerinde rotasyon halinde 8 bin asker bulundurduğunu da iddia etti.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık on binlerce asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.