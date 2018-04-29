T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Rusya: Doğu Guta'da her gün operasyonlara 5 saat ara verilecek, insani yardım koridoru açılacak

Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu, Doğu Guta'daki operasyonlar sırasında "sivil kayıpların engellenmesi" amacıyla her gün 5 saatlik ara verileceğini ve sivillerin çıkışı için bir koridor açılacağını söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu, Suriye ordusunun operasyonlarının devam ettiği Doğu Guta'da her gün beş saatlik insani yardım aralarının verileceğini açıkladı.

Rus askeri haber ajansı Interfax-AVN'nin bildirdiğine göre, Shoigu, sabah saat 9.00 ile öğleden sonra saat 14.00 arasında operasyonların durdurulacağını belirtti.

Shoigu, bununla ilgili talimatın Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından bugün imzalandığını ve verilecek olan araların Doğu Guta'da "sivil kayıpların önlenmesini" amaçladığını ifade etti.

Shoigu, "Sivillerin çıkışı için bir insani koridor açılacak. Bu koridorun koordinatları hazırlanacak ve kısa bir zaman içerisinde duyurusu yapılacak" dedi.

Shoigu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Cumartesi günü Suriye'de 30 günlük ateşkes talep eden kararına istinaden bu uygulamanın yürürlüğe sokulduğunu ifade etti.

Suriye'nin başkenti Şam'ın hemen doğusunda yer alan Doğu Guta, 2012 yılından beri silahlı muhalif örgütlerin kontrolü altında bulunuyor.

Doğu Guta'nın önemli bir kısmını İslam Ordusu ve bazı kısımlarını da İslamcı bir örgüt olan Faylak el Rahman kontrol ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu Doğu GutaSavunma Bakanı Sergei Shoigu SuriyeDoğu GutaInterfax-AVNShoiguDevlet Başkanı Vladimir PutinBuBirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi CumartesiSuriyeGutaOrdusuFaylakRahman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24