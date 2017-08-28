Rusya, Doğu Ekonomik Forumu’nda 2 trilyonluk anlaşma bekliyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Ağustos (DHA) – Rusya Devlet Başkanının Uzak Doğu Federal Okrugu özel temsilcisi, Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Trutnev, 2017 Doğu Ekonomi Forumunda 2 trilyon rublelik kontratın imzalanmasının planlandığını belirtti.

Trutnev Rossiyaskaya Gazetaya yaptığı açıklamada, “Bu yıl Forumda imzalanacak kontratların toplam değerinin 2 trilyon rubleyi aşmasını bekliyoruz” diyen Trutnev ekledi, “Geçen forumlarda o kadar büyük kontratlar imzaladık ki herkes bize inanamadı. Ne trilyonları, ciddi misiniz gibi tepkiler aldım. Oysa ki ilk forumda toplam değeri 1.3 trilyon ruble, ikinci forumda toplam değeri 1.8 trilyon ruble olan kontratlar imzalamayı başardık.”