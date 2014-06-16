Rusya doğalgazda parayı peşin istiyor



Gazprom'dan yapılan açıklamada, "16 Haziran itibariyle Ukrayna gaz şirketi Naftogaz ile ön ödemeli sisteme geçilmiştir" denildi. Açıklamada, "Söz konusu karar, Naftogaz şirketinin ödenmeyen borçları nedeniyle alınmıştır. Şirketin Gazprom'a borcu 4 milyar 458 milyon doları bulmuştur. Bu tutarın 1 milyar 451 milyon doları Kasım-Aralık 2013, 3 milyar 7 milyon doları ise Nisan-Mayıs 2014 dönemlerine aittir" ifadeleri yer aldı.

Ukrayna'nın bugün Rusya'ya gaz borcu için 1 milyar 950 milyon dolar ödemesi gerektiğini anımsatan Rus yetkililer, belirlenen sürede herhangi bir ödemenin hesaplarına ulaşmadığını kaydetti.

Fiyatlar arttı, Oettinger uyardı

Rusya'nın kararı Batı'da tedirginliği artırdı. Doğalgaz fiyatlarının Batı Avrupa ülkelerinde de artması bekleniyor. Reuters ajansı, haberin Londra'da doğalgaz fiyatlarının yüzde 6,8 artışına yol açtığını bildirdi.

AB Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Günther Oettinger, uzlaşma sağlanabilmesi için taraflar arasında yeni tur görüşmelerin yapılmasını sağlayacaklarını söyledi. Oettinger, sorunun, Avrupa'yı kış aylarında etkileyebileceği uyarısında bulundu.