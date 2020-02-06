Rusya Dışişleri: Suriye'de Rus ve Türk 'askeri uzmanlar' öldü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de son dönemde Türk ve Rus "askeri uzmanların" öldüğünü teyit ederken, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Euronews'in haberine göre, Rus basını, Şam rejiminin kontrolünde olan ve Hatay sınırının 80 kilometre kadar güneyinde bulunan, ülkenin önemli liman kentlerinden Lazkiye yakınlarında üç Rus istihbarat subayının şubat ayı başında pusuya düşürülerek öldürüldüğü duyurmuş, Moskova'dan ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmamıştı.

Rus Dışişleri Bakanlığı'nın bugün yaptığı açıklamada, Rus "askeri uzmanların" kaç kişi olduğu, nasıl ve nerede öldürüldüğü konusuna ise açıklık getirilmedi.

Yazılı açıklamada, "Rus ve Türk askerlerin İdlib bölgesinde ocak ayı ortalarında gerginliğin azaltılması için girişimlerde bulunduğu ancak teröristlerin faaliyetlerini azaltmadığı, aksine saldırılarını artırdığı" ifade edildi.

Yine açıklamada, Türk ve Rus özel askerlerinin trajik bir şekilde hayatını kaybettiği kaydedildi.