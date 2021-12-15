Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova: Karlov suikastının azmettiricisi, Rus-Türk ilişkilerini bozmayı başaramadı

Zaharova, "Türk makamlarının önde gelen Rus diplomatın suçsuz yere kurban gittiği bu barbar saldırı eylemini kararlılıkla kınamasını takdir ediyoruz. Bu suç eyleminin tüm koşulları hakkında Türk meslektaşlarımızla birlikte kapsamlı bir soruşturma yürütüldü. Bazı önemli alan da dahil, Ankara'yla ikili diyaloğun kademeli olarak gelişmesi, bu vahşetin azmettiricilerinin ana fikrinin, o dönemdeki ikili ilişkileri normalleştirmeye yönelik süreci ve Suriye'deki duruma istikrar kazandırmaya ve siyasi çözüm süreci başlatmaya dönük ortak çabaları baltalamak olduğuna inanmamızı sağlıyor. Tüm bunlar tamamen başarısız oldu" dedi.