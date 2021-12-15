Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova: Karlov suikastının azmettiricisi, Rus-Türk ilişkilerini bozmayı başaramadı

Sputnik'in haberine göre Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında, 19 Aralık'ta ölümünün 5. yıldönümünde anılacak olan Karlov'a yönelik suikastten bahsetti.
"Türk makamlarının Rus diplomatın kurban gittiği bu barbar saldırı eylemini kınamasını takdir ediyoruz"
Zaharova, "Türk makamlarının önde gelen Rus diplomatın suçsuz yere kurban gittiği bu barbar saldırı eylemini kararlılıkla kınamasını takdir ediyoruz. Bu suç eyleminin tüm koşulları hakkında Türk meslektaşlarımızla birlikte kapsamlı bir soruşturma yürütüldü. Bazı önemli alan da dahil, Ankara'yla ikili diyaloğun kademeli olarak gelişmesi, bu vahşetin azmettiricilerinin ana fikrinin, o dönemdeki ikili ilişkileri normalleştirmeye yönelik süreci ve Suriye'deki duruma istikrar kazandırmaya ve siyasi çözüm süreci başlatmaya dönük ortak çabaları baltalamak olduğuna inanmamızı sağlıyor. Tüm bunlar tamamen başarısız oldu" dedi.
Bu trajedinin Rus vatandaşlarının ve yabancı misyonlarının güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirlere azami dikkat göstermeyi ve terörle mücadeleyi daha büyük bir kararlılıkla sürdürmeyi zorunlu kıldığına işaret eden Zaharova, "Görevi başında hayatını kaybeden ve anavatanımızın çıkarlarını yorulmadan savunan Andrey Karlov'un aziz hatırasını saygıyla anıyoruz" diye ekledi.
Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya' konulu fotoğraf sergisinde açılış konuşmasını yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.
"Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleşmesine katkı sunmaya hazırız"
Rusya ve Ermenistan'ın ilişkilerin normalleştirilmesi için karşılıklı olarak özel temsilci atama kararı almasını değerlendiren Zaharova, Moskova'nın normalleşme sürecine katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti:
"Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleşmesinin bölgedeki genel durumun sağlıklı hale gelmesine katkı sunacağını, sağlıklı bir güven ve iyi komşuluk atmosferinin oluşmasına yardımcı olacağına inanıyoruz. Moskova, Ankara ve Erivan'ın normalleşme konularını görüşmek üzere ikili diyalog kurma kararını memnuniyetle karşılıyor ve taraflarca bu amaçlar için özel temsilciler atanmasını mantıklı ve makul buluyor."
"Rusya'nın teröristlerin anıtlarına yönelik tutumu değişmedi"
Kocaeli'de Çeçenistan'da 90'lı yıllarda faal olan ayrılıkçı hareketin lideri Cevher Dudayev'in anıtının açılmasıyla ilgili bir soru yöneltilmesi üzerine Zaharova, "Aşırılık yanlılarının, teröristlerin, militanların ve işbirlikçilerin anıtlarının dikilmesine ilişkin ilkesel tutumumuzu biliyorsunuz. Bu tutum değişmez nitelikte, ilkesel ve her ülke için geçerli" yanıtını verdi.