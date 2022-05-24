Rusya Dışişleri Sözcüsü: Orwell'in 1984 romanı totalitarizm değil, liberalizm hakkında

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Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zakharova, Britanyalı yazar George Orwell'in tüm zamanların en ünlü distopyalarından birini yarattığı '1984' romanının totalitarizmle ilgili değil, Batı liberalizmiyle ilgili olduğunu iddia etti.

Cumartesi günü Ekaterinburg'da bir konuşma yapan Zakharova, "Bunca yıl Orwell'in totalitarizmin korkunçluklarından söz ettiğini düşündük. Bu en büyük küresel yalanlardan biri. Orwell aslında liberalizmin sonu hakkında yazıyordu. O, liberalizmin insanlığı nasıl bir çıkmaza götüreceğinden söz ediyordu" dedi.

1949'da yayımlanan 1984, totalitarizm ve toplu gözlemenin sonuçlarını en detaylı şekilde anlatan, uyarı maiyetinde bir roman olarak görülüyor. Orwell'in romanda anlatılan rejimi tasarlarken Nazi Almanyası ve Stalin dönemi Sovyetler Birliği'nden esinlendiği düşünülüyor.

Zakharova açıklamayı toplantıya katılan vatandaşlardan biri, yurtdışında yaşayanların "Rusya'dakilerin bir modern Orwell romanının içinde yaşadıkları" yorumlarını nasıl değerlendirdiğini sorduktan sonra yaptı.

Zakharova, "Orwell, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği hakkında yazmıyordu. O kendi yaşadığı toplumu; liberalizmin çözümü hakkında yazıyordu. Sizi, Rusya hakkında yazdığına inandırdılar" dedi.