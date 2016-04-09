Rusya: Obama, Suriye'deki ABD vatandaşları için Putin'den yardım istedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Barack Obama'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den özel olarak Suriye'de bulundukları düşünülen ABD vatandaşlarının aranmasına yardımcı olmasını rica ettiğini açıkladı.

DHA'da yer alan habere göre, Zaharova konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kısa süre önce ABD Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den özel olarak Suriye'de bulundukları düşünülen Amerikan vatandaşlarının bulunması için yardım talebinde bulundu.

Tutuklu ABD vatandaşı serbest bırakıldı

Yapılan çalışmalar sonucunda, bu vatandaşlardan birinin ülkeye illegal giriş suçundan tutuklu bulunduğu tespit edildi. Bizim talebimize cevap olarak Suriye hükümeti Amerikan vatandaşının insani gerekçelerle serbest bırakılmasının mümkün olduğuna karar verdiler."

Moskova'ya getirildi, ABD'ye teslim edildi

Zaharova bu kişinin 1 Nisan'da Rus uçağıyla Moskova'ya getirildiğini ve ABD Büyükelçiliği temsilcilerine teslim edildiğini belirtti.

ABD'ye mesaj

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü son olarak, "O'na bu durumlara bir daha düşmemesini diliyoruz ve Washington'un Suriye'nin iyi niyetini göz önünde bulundurmasını umuyoruz" dedi.