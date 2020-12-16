Rusya Dışişleri'nden ABD'nin Türkiye'ye yaptırımlarına tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya yapımı S-400 savunma sistemi satın alması nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamasının, "ABD'nin dürüst rekabet becerisinden yoksunluğunun göstergesi" olarak niteledi.
Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, Rusya, ABD'nin Türkiye'ye S-400 alımı nedeniyle uyguladığı CAATSA yaptırımlarına tepki gösterdi.
Rus Dışişleri'nin açıklamasında, Rusya yapımı S-400 savunma sistemi satın alması yüzünden Türkiye'ye yaptırım uygulamasının, "ABD'nin dürüst rekabet becerisinden yoksunluğunun göstergesi olduğu" belirtildi.