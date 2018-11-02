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Dünya

Rusya Dışişleri: Hiçbir zaman Noviçok sinir gazı üretmedik

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 2 Kasım (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın tüm kimyasal silah stoklarını imha etme yükümlülüklerini tamamen yerine getirdiğini ve “Noviçok sinir gazı” adı altında hiçbir zaman toksik kimyasallar geliştirmediğini, üretm

02 Kasım 2018 12:58

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 2 Kasım (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın tüm kimyasal silah stoklarını imha etme yükümlülüklerini tamamen yerine getirdiğini ve “Noviçok sinir gazı” adı altında hiçbir zaman toksik kimyasallar geliştirmediğini, üretmediğini ya da biriktirmediğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı\'nın açıklamasında, “Devam etmekte olan bilgi kirliliklerinin amacı ortada, Batı ülkelerindeki yüksek teknolojili kimyasal laboratuvarlarında 100\'den fazla kimyasal bileşenin üretilmesine ilişkin gerçek gerçeklerden halkın dikkatini uzaklaştırmaktır” denildi.
 

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