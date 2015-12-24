Rusya Dışişleri: Erdoğan, IŞİD'le petrol ticaretini kanıtlarsak istifa edeceğini söylüyordu, koltukta durumlar nasıl?

"Türkiye'nin IŞİD petrolünü alıp sattığı" yönündeki iddialar sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Böyle bir şey ispat edildiği anda ben bu makamda durmam" yönündeki açıklamalarını hatırlatan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Biz zaten bunu kanıtladık. Koltukta durumlar nasıl, bunu öğrenmek isterdim" dedi.

Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkiler, SU 24 Rus savaş uçağının sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle TSK tarafından düşürülmesinin ardından gerilmişti. Türkiye'ye birçok yaptırım uygulayan Rusya, IŞİD petrolünün Türkiye üzerinden satışının yapldığı yönünde iddialar paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu iddiaların üzerine, "Böyle bir şey ispat edildiği anda ben bu makamda durmam, ama Sayın Putin'e soruyorum: Sen bu makamda durur musun?" diye konuşmuştu.

"Ukrayna'daki ateşkesin devam etmesini umuyoruz"

Sputnik'te yer alan habere göre, Moskova'da haftalık basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'nın doğusundaki durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kiev güçlerinin provokasyonları nedeniyle bölgedeki ateşkesin kırılgan olduğunu söyleyen Zaharova, ateşkesin yeni yıl tatili sonrasında da korunmasını umduğunu kaydetti.

Libya'daki son gelişmelere de değinen Zaharova "Rusya'nın altyapısının ve bütünlüğünün yeniden kurulmasını destekliyor. Libya sorununun, Libyalılara kendi geleceklerini belirleme izni vererek çözebileceğimizi birçok kez söyledik" ifadelerini kullandı. IŞİD'in Libya'da yerleşmek istediğine de dikkat çeken Zaharova, "Bu senaryoyu engellememiz gerekiyor" diye konuştu.

"Türkiye'nin IŞİD ile petrol ticareti konusu başka kaynaklar tarafından da doğrulandı"

Türkiye'nin IŞİD ile petrol ticareti yaptığını belgeleri ile Rusya tarafından kanıtlanmasıyla ilgili de konuşan Zaharov, aynı bilgilerin başka kaynaklar tarafından da doğrulandığını belirterek, "Sözgelimi Danimarkalı danışmanlık şirketi Rystad Energy Türkiye'nin petrol kaçakçılığıyla bağlantısı olduğunu gösteren bir rapor yayımladı" dedi. Zaharova, Erdoğan'ın ne zaman görevinden ayrılacağını öğrenmek istediğini de ima ederek şunları söyledi:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesinin petrol kaçakçılığı yaptığı kanıtlanırsa koltuğunda kalmayacağını söylemişti. Biz zaten bunu kanıtladık. Koltukta durumlar nasıl, bunu öğrenmek isterdim."

Rusya-Türkiye ilişkilerinin kötüleşmesini Türk hükümetinin tutumuna bağlayan Zaharova, "Ankara'nın eylemleri yaşanan krizi 'yedi millik adımlarla' büyütüyor" ifadelerini kullandı.

HDP Moskova'da büro açacak mı?

Öte yandan Zaharova bir gazetecinin sorusu üzerinde HDP'nin Rusya'da temsilcilik açıp açmayacağı konusunda bilgi sahibi olmadığını belirtti. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dün gerçekleştirdiği Moskova ziyareti öncesinde Rusya'da partinin temsilciliğini açacaklarını söylemişti.

Bu arada Zaharova ABD'nin Rusya'ya Ukrayna krizi nedeniyle uyguladığı yaptırımları genişletmesini de değerlendirdi. Yaptırımların genişletilmesini 'Rusya'nın çıkarlarının sıkıştırılması' olarak tanımlayan Zaharova, ABD'ye yaptırım kararı karşısında 'özel bir yanıt' vereceklerini söyledi.